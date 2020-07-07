Южно-Сахалинск, , 11:25 — REGNUM В Сахалинской области с весны ликвидировали почти 2 тыс. стихийных свалок. Но не все районы островного региона справились с поставленной задачей. Губернатор области Валерий Лимаренко заявил, что главы, которые не ликвидировали незаконные свалки понесут ответственность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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При этом, у глав таких районов на ликвидацию несанкционированных свалок есть очень мало времени, поскольку материалы уже направлены в суд.

На Сахалине предстоит ликвидировать ещё 400 незаконных свалок. Больше всего в Корсаковском, Охинском, Анивском, Холмском, Углегорском и Тымовском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Саратова обнаружили 6 июля в лесополосе Кировского района несанкционированную свалку химикатов и сообщили об этом в спасательные службы.