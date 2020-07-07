Екатеринбург, 7 июля 2020, 11:28 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё семь пациентов от новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.
Теперь в регионе подтверждено 138 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекции скончались от иных заболеваний, не говорится.
В Пермском крае по иным причинам скончались 53 больных COVID-19, в Челябинской области — 84.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 14 529 случаев заражения коронавирусом.
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