Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM В Свердловской области скончались ещё семь пациентов от новой коронавирусной инфекции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

Теперь в регионе подтверждено 138 случаев смерти от COVID-19. Сколько больных новой коронавирусной инфекции скончались от иных заболеваний, не говорится.

В Пермском крае по иным причинам скончались 53 больных COVID-19, в Челябинской области — 84.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтвердили 14 529 случаев заражения коронавирусом.

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