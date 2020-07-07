Ижевск, , 11:23 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 7 июля выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых в регионе заражений выросло до 1592 случаев, сообщил глава республики Александр Бречалов на своей странице в социальной сети.

В числе новых носителей вируса — 10 жителей Ижевска, по семеро — в Кезском районе и Можге, по трое — в Граховском и Завьяловском районах, по двое — в Сарапуле и Малопургинском районе, по одному — в Глазове, Балезинском, Вавожском и Якшур-Бодьинском районах.

До настоящего момента выздоровели 1210 жителей республики, таким образом боле 76% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. За последние сутки выписаны 40 человек. 31 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, один человек — за минувшие сутки.

ИА REGNUM напоминает, в республике в течение более чем одного месяца число вновь выявленных за сутки заражений коронавирусом варьировалось от 17 до 24 случаев.

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