Москва, , 11:17 — REGNUM Слуховой аппарат у школьника, сдававшего ЕГЭ в Москве, не отличили от других технических устройств. Об этом 7 июля сообщил замруководителя департамента образования и науки столицы Гайяр Алимов, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

«Для участников с особыми образовательными потребностями в пунктах проведения ЕГЭ всегда создаются специальные условия. В данном случае организаторы проявили излишнюю бдительность, не отличили слуховой аппарат от иных технических устройств и, можно сказать, превысили свои полномочия», — сказал Алимов.

Он отметил, что в РФ действуют единые правила сдачи ЕГЭ. По словам Алимова, власти учли ситуацию и проведут работу, чтобы подобные истории не повторялись.

«Приносим выпускникам свои извинения», — сказал чиновник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что школьнику пришлось отказаться от использования слухового аппарата во время сдачи ЕГЭ в Москве из-за требования экзаменаторов.