Вашингтон, , 11:16 — REGNUM Актёр озвучки Нолан Норт, подаривший голос Нейтану Дрейку в Uncharted, заявил: он не хочет, чтобы будущая картина по популярной серии видеоигр была точной адаптацией. Интервью с ним было опубликовано 7 июля на Twitter-странице Screen Junkies.

Норм напомнил, что игры Uncharted сами по себе достаточно кинематографичны, и что игроки в значительной степени контролируют киноэлементы. Актёр добавил, что если создатели фильма собираются выпустить что-то в стиле «один к одному», то это не очень хорошая идея для экранизации видеоигры, поскольку Uncharted — это фильм, в котором игрок — звезда этого фильма и это именно он принимает решение.

«Это мой голос, это мои движения, но Нейтан Дрейк — ты. Ты принимаешь решение прыгать, бегать, падать ли со скалы», — сказал Норт.

Ранее стало известно, что сюжет экранизации Uncharted расскажет о приключениях молодого Нейтана Дрейка. Его сыграет актёр Том Холланд.

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