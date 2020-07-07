Нур-Султан, , 11:14 — REGNUM Казахстанский врач, снявший видео о некачественных перчатках, получил повышение. Об этом 7 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

«Есть случаи, когда в отдельных регионах наши медицинские работники подвергаются гонению», — сказал министр. Он добавил, что каждый случай рассматривается отдельно.

В качестве примера министр привел случай в Туркестанской области — при публикации видео с рвущимися перчатками был уволен врач. Цой отметил, что медик переведен в другую клинику и назначен заведующим отделения.

Отметим, ранее в сети появилось видео, на котором хирург больницы имени Абая Келесского района Туркестанской области Кайрат Сейдуалиев показал, как рвутся перчатки, выданные для проведения операций.