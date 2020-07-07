Москва, , 11:15 — REGNUM За прошедшие сутки на территории России от COVID-19 скончались 198 пациентов. Об этом 7 июля сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Также, по его данным, в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в стране достигло 10 494.

Кроме этого, сообщается, что за минувшие 24 часа в России было выявлено 6 368 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число составляет 694 230.

При этом отмечается, что на данный момент в стране 463 880 пациентов вылечились от COVID-19, из которых 9 551 за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Московская область 7 июля потеряла традиционное второе место в ежедневной статистике по выявленным случаям заражения коронавирусом.