Оренбург, , 11:12 — REGNUM В Оренбургской области за сутки подтверждено 86 случаев заражения коронавирусом, сообщает 7 июля Управление Роспотребнадзора по региону.

С начала пандемии в регионе выявлено 4 339 носителей SARS-CoV-2. По данным портала стопкоронавирус. рф, выздоровело 3 204 пациента. От коронавирусной инфекции скончались 23 пациента.

Напомним, ранее министр здравоохранения Оренбуржья Татьяна Савинова объяснила ухудшение эпидобстановки в Оренбургской области неблагополучием в соседнем Казахстане, где с 5 июля объявили двухнедельный карантин.

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