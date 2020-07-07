Москва, , 11:12 — REGNUM Руководство России позаботилось о том, чтобы минимизировать смертность среди граждан РФ, которые заразились коронавирусом. Об этом 7 июля на своей странице в социальной Facebook написал политолог Алексей Мухин.

«В ВШЭ разработали несколько моделей. Согласно одной, в результате мер, предпринятых властями в России, от пандемической угрозы было спасено целых 3,4 млн жизней. Согласно второй модели — от 80 до 84 тысяч, — написал Мухин. — На самом деле это не так важно, так как всякая жизнь имеет значение. И едва ли кто-то из вас взял бы на себя грех и спровоцировал бы заражение, не соблюдая мер безопасности. Напомню, что коронавирусом во всём мире заразилось около 10,2 млн человек и свыше 500 тысяч из них умерли. В России пока зарегистрировано более 640 тысяч случаев заражения, при этом выздоровели 403 тысяч человек и, к сожалению, умерли более 9 тысяч больных».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в России умерли 198 пациентов с коронавирусом. Об этом сообщили 7 июля в оперативном штабе Москвы.

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