Москва, , 11:04 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование уголовного дела о доведении до самоубийства солдата срочной службы Дмитрия Вебера, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.

«Обратился к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой возобновить расследование уголовного дела о доведении до самоубийства солдата срочной службы Дмитрия Вебера и взять его под личный контроль», — сообщил Миронов.

В деле Дмитрия Вебера слишком много странностей, чтобы считать его завершенным, а значит, нет уверенности, что подобное не повторится, отметил парламентарий.

Рядовой Вебер родом из Иркутской области, служивший под Брянском и находившийся в Воронеже на репетиции парада, был найден мёртвым рядом с котельной Воронежского авиазавода 5 апреля. Официально случай был признан суицидом, однако родные погибшего обнаружили на его теле многочисленные травмы. СМИ обращают внимание на то, что год назад в Воронеже при невыясненных обстоятельствах погиб солдат Степан Цымбал из Краснодарского края.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы просит возобновить расследование смерти солдата в Воронеже