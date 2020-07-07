Пермь, , 11:04 — REGNUM В Пермском крае за сутки, по состоянию на 7 июля, подтверждено 52 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

В больницах лечение получают 38 пациентов. Остальные 14 человек находятся в амбулаторных условиях под наблюдением медиков.

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 1,3%, коэффициент распространения — 0,96 (на 6 июля — 0,98).

С начала пандемии в Прикамье выявлено 4 069 носителей SARS-CoV-2. По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, выздоровел 2 941 пациент, скончались 137 человек.