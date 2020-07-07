Порт-Харкорт, Нигерия, , 11:06 — REGNUM Врачи в штате Риверс на юге Нигерии начали бессрочную забастовку из-за отсутствия должного регулирования ситуации с распространением коронавируса в регионе. Об этом передает ВВС Africa.

По информации репортеров телерадиокомпании, Риверс — единственный штат в стране, где случаи заражения коронавирусом не были официально подтверждены.

Забастовка началась через несколько дней после того, как глава больницы Университета Калабара Икпеме Икпеме объявила, что пять пациентов медицинского учреждения оказались заражены коронавирусом. Однако члены правительства штата заявили, что они не были проинформированы о случившемся. В медицинской ассоциации Нигерии подчеркнули, что результаты проведенных в больнице тестов не были опубликованы и не были включены в официальную статистику.

В письме к министру здравоохранения штата врачи сообщили, что они обеспокоены мерами реагирования на случаи подозрения на COVID-19 в штате. Они добавили, что жизнь врачей находится под угрозой из-за ситуации с распространением коронавируса в штате.

Председатель Ассоциации врачей штата Риверс Агам Аюк подчеркнул, что члены сообщества отказываются от предоставления населению медицинских услуг до тех пор, пока правительство не уделит внимание распространению коронавируса на территории штата.

Со своей стороны, государственный комиссар по вопросам здравоохранения Бетта Эду отметила, что забастовка врачей в штате Риверс поставит под угрозу жизни миллионов человек.