Тбилиси, 7 июля 2020, 11:01 — REGNUM За последние сутки в Грузии были выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, но все новые случаи — импортированные, сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.
По ее информации, 3 случая зафиксированы в результате обязательного тестирования водителей грузовых автомобилей, а еще 2 — у граждан Грузии, которые прибыли в страну из Армении.
Общее число на 7 июля достигло 958 человек, из них 838 выздоровели, в том числе 8 пациентов выписались из больниц за последние сутки. Общий показатель выздоровления составил 87,5%, а лечение опродолжают 15 пациентов, в том числе 24 пациента остаются в Тбилисской инфекционной больнице.
По словам Марины Эзугбая, состояние пациентов ее клиники в настоящее время стабильное, тяжелых осложнений ни у кого не отмечается.
По данным на 7 июля, скончавшимися в Грузии по-прежнему числятся 15 человек.