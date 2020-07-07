Тбилиси, , 11:01 — REGNUM За последние сутки в Грузии были выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом, но все новые случаи — импортированные, сообщила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая.

По ее информации, 3 случая зафиксированы в результате обязательного тестирования водителей грузовых автомобилей, а еще 2 — у граждан Грузии, которые прибыли в страну из Армении.

Общее число на 7 июля достигло 958 человек, из них 838 выздоровели, в том числе 8 пациентов выписались из больниц за последние сутки. Общий показатель выздоровления составил 87,5%, а лечение опродолжают 15 пациентов, в том числе 24 пациента остаются в Тбилисской инфекционной больнице.

По словам Марины Эзугбая, состояние пациентов ее клиники в настоящее время стабильное, тяжелых осложнений ни у кого не отмечается.

По данным на 7 июля, скончавшимися в Грузии по-прежнему числятся 15 человек.