Ростов-на-Дону, , 11:01 — REGNUM В Ростовский области за истекшие сутки после коронавируса выздоровели 199 пациентов и теперь общее число излечившихся превысило 7 тыс. человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.

«За весь период в области выздоровели уже 7 тыс. 68 заболевших, в том числе за последние сутки — 199», — уточнили в правительстве.

В настоящее время в стационарах находятся 682 пациента с положительным результатом теста на коронавируса, из них в тяжёлом состоянии — 30 человек. Коечный фонд заполнен на 30,5%. Наряду с этим под медицинским наблюдением остаются 7 тыс. 594 человека.

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