Хабаровск, , 11:04 — REGNUM В Хабаровске ЕГЭ по русскому языку сдавали 89% выпускников — 2 891 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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Два-три года назад продолжать образование в родном городе предпочитали 50% абитуриентов, в этом году их количество превысило 75%.

«Дело по душе у нас найдётся каждому. Главное — учитесь и оставайтесь в родном городе. Его будущее зависит от выбора, который вы делаете сейчас и решения, которое примите по окончании вузов. Уверен, что все вы обязательно сдадите экзамены на «отлично» и поступите в выбранные вами институты, университеты и академии. Ни пуха вам, ни пера! «, — напутствовал перед экзаменом по русскому языку учеников мэр города Сергей Кравчук.

В этом году госэкзамены в Хабаровске будут сдавать около 2,8 тыс. выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке за два дня проведения ЕГЭ по русскому языку в нём приняли участие 1506 человек, из них 1432 — выпускники школ этого года.