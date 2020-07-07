Нижний Новгород, , 10:59 — REGNUM Более 5 тыс. человек побывали в музеях и библиотеках Нижегородской области, которые две недели назад возобновили работу после карантинных ограничений. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

«В Нижегородской области с 22 июня по 6 июля государственные музеи и библиотеки посетили более 5 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Больше всего посетителей, 2406 человек, принял Нижегородский кремль. На территории кремля вновь разрешены экскурсии, доступна прогулка по кремлевской стене между Дмитриевской и Часовой башнями.

Более 560 человек посетили Нижегородский государственный выставочный комплекс, более 480 — усадьбу Рукавишниковых. С 6 июля начал работать музей-заповедник Александра Пушкина «Болдино», а также музей истории художественных промыслов и исторический парк «Россия — моя история» в Нижнем Новгороде.

Все учреждения культуры работают с соблюдением санитарных требований Роспотребнадзора.

Читайте также: В Нижегородской области с середины июля откроются детские санатории