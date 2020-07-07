Верхняя Пышма, Свердловская область, , 10:59 — REGNUM Схимонах Сергий (Романов) признан виновным в распространении недостоверных сведений в интернете. Такое решение вынес мировой суд, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По решеню суда он оштрафован на 90 тыс. рублей. Правда, в силу оно пока не вступило и может быть обжаловано.

Как сообщало ИА REGNUM, суд прошёл 7 июля. Адвокат настаивала на том, что Сергий не распространял в интернете недостоверных сведений.

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