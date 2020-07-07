Подгорица, , 10:58 — REGNUM Национальный координационный совет Черногории по борьбе с заразными заболеваниями с 7 июля ввел новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса. Часть из них касается отдельных муниципалитетов, где ситуация вызывает особенную обеспокоенность медиков.

По всей стране закрываются детские сады. Вводятся ограничения на время работы предприятий общественного питания: до 24 часов. Посетители кафе и ресторанов могут находиться за столом в количестве не более четырех человек.

В связи с эпидемиологической ситуацией в Сербии все лица, въезжающие с территории этой страны направляются в карантин.

Также ужесточены меры в северных муниципалитетах Бело-Поле, Беране, Плевле, Петнице, Андриевице, Плаве, Гусинье, Рожае.