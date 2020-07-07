Ульяновск, , 10:57 — REGNUM В Ульяновской области выявлено 105 новых носителей коронавируса, при этом число переболевших COVID-19 возросло ещё на 139. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 7 июля (10:35 мск), в Ульяновской области официально подтверждёно 6520 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 105. В настоящее время в регионе продолжает лечение 2791 пациент.

Выздоровели 3680 человек, из них 139 пациентов выписаны за последние сутки. В то же время зарегистрирован ещё один летальный исход — таким образом, с начала пандемии Ульяновской области умерли 49 человек.

Отметим, что в Ульяновске продолжается санитарная обработка остановочных площадок и павильонов в Ленинском, Заволжском и Засвияжском районах.

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