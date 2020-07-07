Екатеринбург, 7 июля 2020, 10:59 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 226 случаев заражения коронавируса. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.
Вирус выявили у жителей Екатеринбурга (124 случая), Алапаевска, Арти, Асбеста, Ачита, Белоярского, Березовского, Верхней Салды, Верх-Нейвинского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Красноуфимска и Красноуфимского района, Первоуральска, Ревды, Горноуральска, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Кировграда, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Полевского, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района и Тавды.
Теперь в области подтверждено 14 529 случаев заражения коронавирусом.
Как сообщало ИА REGNUM, в регионе продлили «режим повышенной готовности» по 13 июля 2020 года.