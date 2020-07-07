Москва, , 10:56 — REGNUM Компания JAC собирается представить в России новый лифтбек JAC J7. Об этом 7 июля сообщается на официальной странице JAC Russia в социальной сети Facebook.

«Стильный лифтбек JAC A5 будет продаваться в России под названием J7. Появление модели на российском рынке приближается, и мы с нетерпением ждем анонса продаж», — говорится в сообщении.

Разработкой экстерьера новинка занимался итальянский дизайнер Даниэле Гальоне. Именно этот дизайнер создавал модели Maserati и Alfa Romeo. Благодаря Гальоне JAC J7 получился похожим на спорткар.

Длина модели составляет 4772 мм, ширина — 1820 мм, а высота достигает 1492 мм. Внутри автомобиля все сделано с максимальным комфортом. Кроме того, в салоне появились полностью цифровая приборная панель, спортивные кресла и мультимедиа система с сенсорным экраном на 10,4 дюймов, а также голосовое управление.

Оснащается JAC J7 безальтернативным мотором 1.5 Turbo.

Напомним, JAC S3 вошел в топ-5 самых недорогих машин китайских брендов, представленных в России.

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