Мельбурн, Австралия, , 10:57 — REGNUM Глава штата Австралии Виктория Дэниэл Эндрюс заявил о повторном введении в Мельбурне — втором по численности городе страны — ограничений на передвижение горожан из-за пандемии коронавируса, сроком на полтора месяца. Он сообщил об этом 7 июля на пресс-конференции, которую транслировала телекомпания АВС.

«Группа по вопросам здравоохранения рекомендовала мне повторно ввести третью стадию ограничений, (которые подразумевают) нахождение дома, за исключением четырех причин для выхода на улицу, с полуночи 8 июля (17:00 мск 7 июля) сроком на шесть недель», — заявил Эндрюс.

Также он уточнил, что такие же меры будут введены на территории административной единицы Шир Митчелл, которая тоже расположена на территории штата Виктория и разъяснил, что не будут ограничены походы за продуктами, посещение учебных заведений и врачей, а также занятия спортом на открытом воздухе.

Кроме этого, глава штата Виктория отметил, что жителям Мельбурна не разрешено покидать его пределы, для чего на шоссе будут установлены блокпосты, а между городом и остальным штатом будет установлена «жесткая граница».

При этом Эндрю подчеркнул, что такое решение принято ввиду резкого прироста новых выявленных случаев заражения коронавирусом, которых за последние сутки в штате было зафиксировано 191, а общее число в настоящее время составляет 2 824.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на сегодняшний день общее количество выявленных в Австралии случаев заражения коронавирусом составляет 8 755.