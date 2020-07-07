Нур-Султан, , 10:54 — REGNUM Процедуру импорта лекарственных средств упростили в Казахстане, заявил 7 июля министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге в службе центральных коммуникаций.

По его словам, сегодня уже подписаны все нормативные документу, упрощающие ввоз лекарственных средств. Министр добавил, что лекарства уже поступают в упрощенном порядке в оптовые компании.

«То есть этот барьер, который был, мы устранили, в кратчайшие сроки лекарства уже будут на рынке», — сказал Цой.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля полиция в Казахстане задержала 46 перекупщиков, которые незаконно продавали лекарства, в том числе глюкозу, парацетамол и ацетилсалициловую кислоту.

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