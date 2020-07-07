Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались пять пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 7 июля.

Уточняется, что все пациенты, умершие от COVID-19, страдали хроническими заболеваниями. Это четверо мужчин в возрасте от 63 до 73 лет и 57-летняя женщина.

Таким образом, в Ростовской области общее число летальных исходов за весь период пандемии достигло 146 человек.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области за сутки выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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