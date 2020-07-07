Пермь, , 10:52 — REGNUM Власти Пермского края подготовили еще две заявки на присвоение почетного звания «Город трудовой доблести» — Лысьве и Кизелу. Об этом в ходе заседания оргкомитета «Победа» проинформировал директор департамента общественных проектов администрации губернатора Евгений Хузин, сообщает 7 июля пресс-служба администрации Прикамья.

Врио губернатора Дмитрий Махонин подчеркнул, что краевые власти должны приложить максимум усилий, чтобы звание было присвоено.

Напомним, в настоящее время почетное звание «Город трудовой доблести» присвоено Перми. В честь награды 3 июля запустили салют.

Сейчас обсуждается вопрос установки стелы «Город трудовой доблести». В решении вопроса относительно места установки памятного знака учтут мнение населения региона. На портале «Управляем вместе» будет запущено голосование.

Ранее врио главы Прикамья подчеркивал: «Наш регион внес огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, пороха, пушки. Для фронта работали шахтеры КУБа, металлурги Чусового, Лысьвы и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда».

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