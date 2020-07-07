Санкт-Петербург, , 10:58 — REGNUM Петербург держит уверенное лидерство среди субъектов РФ по числу подтвержденных смертей от COVID-19 в сутки. Так, по данным оперативного штаба от 7 июля, за последние 24 часа в городе зафиксировали 48 летальных исходов.

На втором месте — Москва с 24 смертями от COVID-19 за сутки. За ней следует Московская область с 18 летальными случаями. При этом в столице в день выявляют более чем вдвое больше новых носителей коронавируса, чем в Петербурге.

Всего в городе на Неве за время пандемии от COVID-19 скончались, по официальным данным, 1437 человек.

Впрочем, накануне глава комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец признался, что помимо этих людей до 1 июля еще у 2464 скончавшихся «COVID-19 был установлен в качестве сопутствующего заболевания или новая коронавирусная инфекция не была диагностирована лабораторно, но выявлена типичная клиническая картина вирусной пневмонии».

Так что в общую статистику эти умершие не попали.

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Всего за полгода смертность в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом 2019 года выросла почти на 13%, или на 3,9 тыс. человек, и почти в 95% из этих случаев гибель была так или иначе связана с COVID-19, заявил Лисовец.

Добавим, в России за сутки зафиксировано 198 летальных исходов, за весь период от болезни в стране, по официальной статистике, скончались 10 тыс. 494 человека.

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