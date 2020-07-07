Пенза, , 11:14 — REGNUM В Пензенской области по данным на 7 июля коронавирус выявили всего у 5486 человек. За сутки подтвердились 68 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Всего с начала пандемии выздоровели после заражения 4957 человек, за сутки — 29 пациентов. Скончались с момента начала наблюдения 52 человека, двое — за минувшие сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заготовку плазмы людей, переболевших коронавирусной инфекцией, начал Пензенский областной клинический центр крови.

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