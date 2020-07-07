Уфа, , 11:00 — REGNUM Реализация мероприятий по году эстетики продолжается в Башкирии. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По сообщению пресс-службы ведомства, в городах и селах республики обновляют тротуары, газоны, освещение и ограждения. При этом заборы, которые расположены вдоль красных линий, начинают приобретать единый стиль. А всего уже отремонтировано 163 км заборов.

Отмечается, что в 26 муниципальных образованиях провели ремонт либо уложили новые газоны на площади более 128 тысяч кв. м. На центральных улицах и во дворах обновляются либо восстанавливаются клумбы.

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