Киев, , 10:49 — REGNUM Украина в настоящий момент полностью готова ко второй волне пандемии коронавируса, заявил на брифинге 7 июля министр здравоохранения страны Максим Степанов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Степанов заявил, что в первую очередь речь идет о готовности лечебных учреждений, которая сейчас гораздо лучше, чем была в марте этого года, когда общенациональный карантин только начинался.

«Это касается не только лабораторных центров или наличия тест-систем, но и готовности наших врачей, больниц… Даже невозможно сравнить с тем, что у нас было в начале марта. Все лабораторные центры при полной загрузке обеспечены тестами на месяц», — проинформировал чиновник.

«Я считаю, что это разумно, когда делаются соответствующие выводы о том, чего нам не хватало, в чем у нас возникали проблемы… и подготовиться так, чтобы и медицинская система выдержала и чтобы мы вовремя могли оказывать помощь всем, кто в этом нуждается», — добавил также глава минздрава.

ИА REGNUM напоминает, что в начале июля по сравнению со второй половиной июня на Украине резко упало официально фиксируемое число случаев коронавируса. Если в июне наблюдались ежедневные антирекорды и заболеваемость на уровне 1 — 1,1 тыс. случаев в сутки, сейчас показатель составляет 500−600 случаев. Накануне на совещании при участии президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля было объявлено о стабилизации ситуации.