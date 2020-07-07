Джакарта, , 10:44 — REGNUM В министерстве связи и информации Индонезии заявили, что по состоянию на июнь 2020 года в стране выявлено как минимум 850 ложных новостей о COVID-19, сообщает Antara.

По данным министерства, с 23 января 2020 года по 15 июня 2020 года в Индонезии было как минимум 850 попыток мистификации, которые распространялись через социальные сети.

В общей сложности 104 человека, виновные в распространении мистификации, находятся под следствием в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Индонезии член комиссии палаты представителей Салех Партаонан Долаи заявил, что антивирусное ожерелье из эвкалипта, которое планирует создать министерство сельского хозяйства, следует более тщательно изучить с привлечением различных исследовательских институтов.

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