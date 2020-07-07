Москва, , 10:42 — REGNUM В государственной корпорации «Роскосмос» пока не дают никаких официальный пояснений по поводу появившихся в прессе заявлений о задержании советника руководителя госкорпорации Ивана Сафронова. Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко от комментариев пока воздержался.

Читайте также: СМИ узнали о задержании советника главы Роскосмоса

«Пока не комментируем», — сообщил радиостанции «Говорит Москва» Устименко.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным СМИ, Иван Сафронов был задержан сегодня, 7 июля, в Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Предположительно, это связно с делом о государственной измене.

Напомним, ранее работавший в издательском доме «Коммерсантъ» и в газете «Ведомости» журналист Иван Сафронов был назначен в мае 2020 года на должность советника руководителя Роскосмоса Дмитрия Рогозина.