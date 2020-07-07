Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чувашии зарегистрированы десятки новых случаев заражения коронавирусом, также есть новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

По информации на 7 июля (10:35 мск), в Чувашии официально подтверждён 5521 случай заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 67. В настоящее время республике продолжают лечить 2425 пациентов.

Выздоровели 3053 человека, из них 24 пациента выписаны за последние сутки. В то же время зарегистрировано три новых летальных исхода — таким образом, с начала пандемии в Чувашии скончались 43 человек.

Отметим, в Чебоксарах в республиканской клинической больнице возобновило работу отделение медицинских осмотров. Здесь можно пройти медосмотр почти на различные виды освидетельствований, также создана врачебная подкомиссия экспертизы профпригодности и связи заболевания с профессией.

Ранее врио главы Чувашии Олег Николаев объяснил рост числа новых случаев заражения образованием очага инфекции на одном из промышленных предприятий, где выявлено около 60 носителей коронавирусом.