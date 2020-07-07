Санкт-Петербург, , 10:49 — REGNUM В Петербурге с каждым днем обнаруживают значительное число новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщает 7 июля федеральный оперативный штаб, за последние сутки в городе выявили еще 278 новых носителей. Это на два человека меньше, чем днем ранее.

Бригада скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Напомним, рост суточного числа случаев заражения стал заметен с 29 июня: если 28-го власти рапортовали о 219 носителях, то 29-го — уже о 253. С тех пор цифра ежедневно нарастала.

Таким образом с начала пандемии в Северной столице зафиксировали 26 094 случаев заражения. В России за всё время выявили 694 тыс. 230 случаев, включая 6368 за последние сутки.

Выздоровели в Петербурге от COVID-19 за это же время 20 359 человек, из которых 185 человек выписаны за последние 24 часа.

За весь период выписано по выздоровлению в России 463 880 человека. Из них 9551 человек выписаны за последние сутки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге сохраняются низкие объемы тестирования на коронавирус

Читайте развитие сюжета: Суточная смертность от COVID-19 в Петербурге снова вдвое выше московской