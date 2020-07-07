Петропавловск-Камчатский, , 10:42 — REGNUM В Камчатском крае за два дня проведения ЕГЭ по русскому языку в нём приняли участие 1506 человек, из них 1432 — выпускники школ этого года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Экзамен по русскому языку является самым массовым, поэтому для разделения потоков и соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции он проводился в два дня.

На Камчатке для проведения ЕГЭ оборудованы металлодетекторами и системами видеонаблюдения 35 пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку прошёл без нарушений. В экзамене приняли участие 1283 человек, 185 выпускников решили не сдавать этот ЕГЭ.