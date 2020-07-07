Москва, 7 июля 2020, 10:41 — REGNUM За последние сутки в России выявлено 6368 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщили в оперативном штабе Москвы.
Новые случаи заражения выявлены в 82 регионах. Лидирует по-прежнему Москва — 629. А вот ближайший преследователь сменился, им оказался Ханты-Мансийский автономный округ — 283 случая. Далее следуют Петербург — 278, Иркутская область — 245, Свердловская область — 226, Нижегородская область — 198, ЯНАО — 189, Подмосковье — 177.
Всего в России выявили 694 230 случаев заражения коронавирусом.