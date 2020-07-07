Ростов-на-Дону, , 10:37 — REGNUM Жителей Ростовской области призвали отказаться от посещения диких пляжей. На опасность подобных мест отдыха указал в ходе онлайн-брифинга начальник регионального управления информационной политики Сергей Тюрин.

«Обращаю внимание жителей области, что пребывание и отдых на диких пляжах несёт опасность для вас и ваших детей. Купаться можно только на сертифицированных пляжах, прошедших проверку специалистами служб экстренного реагирования. На таких пляжах обязательно обследовано дно, есть вся необходимая инфраструктура, но что самое главное — организовано дежурство профессиональных спасателей», — подчеркнул Тюрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ростовской области с 6 июля в полном объёме возобновили работу детские сады и открылись пляжи, а также ряд других организаций.

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