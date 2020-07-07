Пермь, , 10:34 — REGNUM В Перми в ближайшее время установят стелу «Город трудовой доблести». Население региона примет участие в выборе места для установки памятного знака, сообщает пресс-служба краевой администрации.

В ходе заседания оргкомитета «Победа» врио губернатора Дмитрий Махонин отметил: «В ближайших планах — установка в Перми памятной стелы с изображением герба города и текстом Указа президента. Решить, где она появится, должны жители». На портале «Управляем вместе» организуют голосование.

Кроме того, на железнодорожном и речном вокзалах, а также в аэропорту появится приветствие гостей с напоминанием о том, что они прибыли в Город трудовой доблести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Пермь вошло в число 20 городов, которым присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». В честь нового статуса в краевой столице 3 июля запустили фейерверк.

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