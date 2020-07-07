Владивосток, , 10:33 — REGNUM В Приморье проходит акция по бесплатному анонимному экспресс-тестированию на ВИЧ-инфекцию. Уже сдали анализы жители Артёма и Спасска-Дальнего, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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С 7 по 9 июля такая возможность будет у желающих провериться в Арсеньеве, Уссурийске и Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил, что около 1,2 млн сограждан заражены вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и каждый седьмой из них не знает о своём заражении.