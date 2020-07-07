Верхняя Пышма, Свердловская область, 7 июля 2020, 10:30 — REGNUM Процесс по делу о распространении схимонахом Сергием (Романовым) недостоверных сведений подходит к концу. Судья удалилась в совещательную комнату, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Адвокат настаивает на прекращении производства по административному делу. Резолютивная часть решения станет известна в 12:45 по местному времени.
Как сообщало ИА REGNUM, сам схимонах отсутствует на заседании. Ему грозит штраф до 100 тыс. рублей.
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