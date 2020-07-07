Москва, , 10:29 — REGNUM Количество вылечившихся от COVID-19 жителей столицы России за минувшие сутки увеличилось ещё на 2 066 человек. Об этом 7 июля рассказала журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения (от COVID-19) выздоровели еще 2 066 пациентов», — заявила она, добавив, что число вылечившихся в Москве продолжает расти.

Также Ракова отметила, что в результате этого общее количество выздоровевших от COVID-19 стало составлять 159 718.

Кроме этого, заместитель мэра указала, что все пациенты, которым по выписке необходимо быть под наблюдением врачей, получают все необходимые рекомендации и что всем выздоровевшим предлагается стать донорами плазмы крови.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ещё 20 московских поликлиник, в которых работали амбулаторные центры компьютерной томографии, вернулись к плановому приёму пациентов.