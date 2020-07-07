Благовещенск, , 10:23 — REGNUM В Амурской области второй день сдачи ЕГЭ по русскому языку прошёл без нарушений. В экзамене приняли участие 1283 человек, 185 выпускников решили не сдавать этот ЕГЭ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Второй день ЕГЭ по русскому языку проходил в Амурской области в 25 специально оборудованных пунктах. Экзамен проходил с соблюдением всех санитарных норм безопасности для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

Результаты второго дня ЕГЭ по русскому языку станут известны до 23 июля.

Следующим экзаменом для выпускников школ Амурской области, которые собираются поступать в этом году в вузы станет ЕГЭ по профильной математике. Он состоится 10 июля. На этот экзамен изначально заявлялись 2132 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области в первый день сдачи ЕГЭ на экзамены по географии, литературе и информатики пришли вдвое меньше ранее заявленных выпускников.

В этом году в связи с ограничительными мерами, введёнными для недопущения распространения коронавирусной инфекции, выпускники школ освобождены от обязательной сдачи ЕГЭ. Его сдают только те, кто собирается поступать в вузы.