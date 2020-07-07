Владикавказ, , 10:21 — REGNUM В Северной Осетии ищут фотографа, не вернувшегося из похода. Мужчина планировал совершить восхождение на гору Цей-хох. Вернуться домой он намеревался 6 июля, а когда этого не произошло, родные забили тревогу, сообщили 7 июля в пресс-службе регионального управления МЧС.

Восхождение, по словам отца пропавшего фотографа, тот планировал совершить от селения Дунта. В настоящее время в зону предполагаемой пропажи молодого человека направлен отряд спасателей в количестве 10 человек. Осложняет поиски то обстоятельство, что фотограф не зарегистрировал свой маршрут в спасательном отряде.

В МЧС также сообщили, что к поискам будет привлечен вертолет с двумя специалистами на борту.