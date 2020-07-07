Ташкент, , 10:20 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил активизировать трансформацию коммерческих банков, сообщили в пресс-службе главы государства.

6 июля узбекистанский лидер провел совещание, где обсуждалась стратегия реформирования банковской системы на 2020−2025 годы. Долю частного сектора в банковских активах планируется увеличить с 15% до 60%.

Мирзиёев отметил, что сегодня работа по трансформации банков продвигается недостаточно активно. Для исправления ситуации поручено запустить учебные программы при Центральном банке.

Участники совещания также обсудили искоренение коррупции в банковской сфере, повышение качества кредитного портфеля, а также сокращение субсидий госбанкам со стороны правительства.

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