Москва, , 10:20 — REGNUM «Желтый» уровень опасности погоды объявлен на территории столицы России 7 июля по причине сильного ветра и грозы, ожидаемых в вечернее время. Это следует из данных прогностической карты, 7 июля размещенной на сайте Гидрометцентра.

Согласно этим данным, предупреждение о грозе будет действовать с 18:00 07 июля до 00:00 08 июля и на этот же период распространяется предупреждение о сильном шквалистом ветре, который будет дуть со скоростью 12−17 м/с.

Кроме этого, в Москве объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности в связи с аномальными значениями температуры воздуха, которые местами будут достигать + 35 °C.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее в Гидрометцентре сообщили, что во вторник, 7 июля, в Москве будет переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха +31… +33 °С.