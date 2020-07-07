Джакарта, , 10:17 — REGNUM В Индонезии член комиссии палаты представителей Салех Партаонан Долаи заявил, что антивирусное ожерелье из эвкалипта, которое планирует создать министерство сельского хозяйства Индонезии, следует более тщательно изучить с привлечением различных исследовательских институтов, сообщает Antara.

«Результаты еще предстоит изучить. Министерство сельского хозяйства должно привлекать другие исследовательские институты», — заявил Салех Партаонан Долаи.

«Я бы посоветовал министерству сельского хозяйства сосредоточиться на своей основной работе, производить продовольствие, чтобы не приходилось импортировать. Не пытайтесь быть героем», — заявил Салех Партаонан Долаи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр сельского хозяйства Индонезии Щахрул Ясин Лимпо заявил, что министерство создаст эвкалиптовое ожерелье для борьбы с коронавирусом.

Читайте также: В Индонезии создали «антивирусное ожерелье» для борьбы с COVID-19