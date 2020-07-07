Москва, , 10:23 — REGNUM Второй всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, однако строгие ограничения для людей повторно вводить нельзя. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») «Интерфаксу».

Он полагает, что к осени в стране образуется «большая прослойка населения с иммунитетом», при этом летом повышается сопротивляемость организма. Заболевание COVID-19, вероятно, вернётся в холодный период, к этому «надо готовиться».

Онищенко подчеркнул, что в случае второй волны заболевания власти не имеют права «идти по пути, когда полностью всё запрещали, не давали людям работать, двигаться». Он добавил, что потери из-за глубочайшей самоизоляции необходимо оценить на научной основе.

Так, новый распорядок жизни — фактически в замкнутом пространстве — мог заметно повлиять на пожилое население. До 30% людей, находящихся в самоизоляции, подошли к психическому срыву, сказал Онищенко, ссылаясь на итоги исследований.

По его мнению, люди должны вести себя культурно с точки зрения здоровья, тогда жизнь будет адекватна эпидемиологической обстановке.

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