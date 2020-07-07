Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В Петербурге сохраняются низкие объемы тестирования на коронавирус. Как сообщил 7 июля городской оперативный штаб, за последние сутки в городе проверили 13 тыс. 857 человек. Это на пару тысяч тестов больше, чем днем ранее, но все же примерно на 10 тыс. меньше максимального суточного показателя Петербурга.

Под медицинским наблюдением в городе находится 1 тыс. 237 человек, из них 76 человек — в обсерваторе, 636 — на самоизоляции.

В службе экстренных вызовов 112 за сутки зарегистрировано 178 обращений. О прибытии из другой страны на территорию России в Петербурге сообщили 73 человека.

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