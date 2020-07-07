Нур-Султан, , 10:07 — REGNUM Правоохранительные органы в Казахстане задержали 46 человек по подозрению в незаконной продаже лекарственных препаратов. Об этом заявил 7 июля министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге в Нур-Султане.

По его словам, за один день полиция изъяла 20 864 упаковок лекарственных средств, в том числе парацетамол, глюкозу, ацетилсалициловую кислоту и ферсинол. Министр отметил, что перекупщики спекулируют на рынке и создают ажиотаж.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июня в Караганде полиция задержала мужчину, который подозревается в незаконной реализации лекарственных препаратов. Оперативники закупили у перекупщика лекарства на сумму 110 тыс. тенге ($270).

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