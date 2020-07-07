Вашингтон, , 10:06 — REGNUM Разработчик «пиксельного» симулятора фермера Stardew Valley Эрик Бароне подразнил поклонников игры, сообщив, что скоро он выпустит некое таинственное обновление. Об этом 6 июля он написал на своей странице в Twitter.

Геймдизайнер дал понять, что это обновление как-то будет связано с рыбацким магазином Вилли. Он также сообщил, что пока не закончил работу над дополнением 1.5, которое он анонсировал в феврале 2020 года.

Поклонники игры заметили, что на скриншоте её новой версии, опубликованном Бароне, в магазине Вилли появилась таинственная дверь зелёного цвета.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что энтузиасты выпустили к Stardew Valley модификцию Swim, которая добавляет в игру функцию подводного плавания. Разработкой этого дополнения занимается пользователь портала Nexus Mods, известный под никомAedenthorn.

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