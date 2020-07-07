Аляска, США, , 10:07 — REGNUM На Аляске в День Независимости со 100-метровой высоты сбросили автомобили. Зрелищем пикирования машин можно насладиться на канале How to Alaska в YouTube.

Стоит отметить, что это мероприятие является ежегодным и собирает большое число зрителей. Попасть на него можно совершенно бесплатно.

Все машины перед запуском раскрашиваются хозяевами. Стоит отметить, что в шоу участвуют подержанные авто, которым и так в ближайшее время светит отправиться в утиль.

Причиной, почему люди в этой части Аляски празднуют День Независимости таким образом является короткий световой день. С 8 июня по 5 июля световой день там длится круглосуточно, поэтому пускание обычного салюта является занятием достаточно скучным.

Ранее автопроизводитель Rivian Automotive в пустыне американского штата Аризона провёл испытания пикапа Rivian R1T.

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